Игорь Акинфеев: на Евро-2016 мы все провалились. Не было искринки

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.



«Шла смена поколений. До 2012 года были те, с кем играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение.

Статистику англичан не смотрели? Они никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи. И тут мы пропускаем этот гол, остаётся несколько минут, я стою и думаю: «Блин, почему опять мы прерываем эти серии?» Но Жора подаёт, Вася забивает, и я понимаю: «Нет, есть на свете бог». В сознании в тот момент сидело, что словаки сильнее нас. Если взять по именам, тот же Гамшик был в отличной форме. Он и забил гол. У Уэльса были Рэмси и Бэйл, не скажу, что был у нас какой-то шанс в том матче. Они три забили и ещё 33 не забили.

Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, решает, готов тот или нет. Виноватых нет, виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют претензии Слуцкому, что взял не тот состав. Какая разница, кого он взял? Если выходишь, должен отдаваться, биться. Чудес не бывает, что вполноги играешь и обыгрываешь всех", — сказал Акинфеев в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, на Евро-2016 сборная России набрала одно очко в трёх матчах и не сумела выйти из группы.