Дзюба: инсайды, что Мамаев подрался с Широковым и Глушаковым? По факту Паша был ни при чём

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился воспоминаниями о ситуации в национальной команде на Евро-2016.

«Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту, Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Ранее Дзюба рассказал, почему сборной России не удалось добиться успеха на Евро-2016. По его словам, в команде было пять-шесть игроков, у которых собственное «я» превосходило «мы».