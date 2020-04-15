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Дзюба: инсайды, что Мамаев подрался с Широковым и Глушаковым? По факту Паша был ни при чём

Дзюба: инсайды, что Мамаев подрался с Широковым и Глушаковым? По факту Паша был ни при чём
Футбол / Сборная России 0

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился воспоминаниями о ситуации в национальной команде на Евро-2016.

«Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту, Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Ранее Дзюба рассказал, почему сборной России не удалось добиться успеха на Евро-2016. По его словам, в команде было пять-шесть игроков, у которых собственное «я» превосходило «мы».

Артём Дзюба: на Евро-2016 в сборной у 5-6 игроков собственное «я» превосходило «мы»
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