Дзюба: инсайды, что Мамаев подрался с Широковым и Глушаковым? По факту Паша был ни при чём
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился воспоминаниями о ситуации в национальной команде на Евро-2016.
«Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту, Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Ранее Дзюба рассказал, почему сборной России не удалось добиться успеха на Евро-2016. По его словам, в команде было пять-шесть игроков, у которых собственное «я» превосходило «мы».
Артём Дзюба: на Евро-2016 в сборной у 5-6 игроков собственное «я» превосходило «мы»
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