Соловьёв: на Уткина не обижаюсь. Готов оплатить ему парикмахера, психолога и диетолога

Телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением о конфликте с известным блогером Василием Уткиным.

«Я расскажу вам сказку о мальчике, который пытался казаться мужчиной. Не знаю, что такое честные, ютубовские правила. Мне стало интересно, что за человечек такой — Василий Уткин. Я знал, что есть такой комментатор.

Обратите внимание на начало его замечательного ролика. Там букмекерская контора, на правах рекламы, прямой продакт-плейсмент. Он говорит про два своих твита, после которых я завёлся. Заметьте, как он счастлив. Образ обезьяны он уже использовал в 2015 году.

После этого твита он посвятил мне ещё более грязный твит. Я задумался, почему у Уткина такая фиксация на оральной теме. Очевидно, что у него нестабильная психика и нарушение социального поведения. Что мы знаем о Василии Уткине? Алла Довлатова уже как-то заявила, что Уткин признался в гомосексуальной ориентации. Но это личное дело каждого.

Помните видео с Константином Геничем? Но я понимаю, что это мужская дружба. Заметили, как часто Уткин использует гомосексуальные термины. Ощущение, что он пытается так что-то скрыть. Мы можем вспомнить, как Уткина приветствовали фанаты «Локомотива», что говорил о нём Артём Дзюба.



Но я на Уткина не обижаюсь. Это больной человек, несчастный, глубоко оскорблённый в своей профессиональной деятельностью, не смог выстроить отношения с начальством. Я готов оказать помощь Василию Уткину, оплатить парикмахера, психолога и, конечно, диетолога", — сказал Соловьёв в стриме на своём YouTube-канале.