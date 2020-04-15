Соловьёв: на Уткина не обижаюсь. Готов оплатить ему парикмахера, психолога и диетолога

Телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением о конфликте с известным блогером Василием Уткиным.
«Я расскажу вам сказку о мальчике, который пытался казаться мужчиной. Не знаю, что такое честные, ютубовские правила. Мне стало интересно, что за человечек такой — Василий Уткин. Я знал, что есть такой комментатор.
Обратите внимание на начало его замечательного ролика. Там букмекерская контора, на правах рекламы, прямой продакт-плейсмент. Он говорит про два своих твита, после которых я завёлся. Заметьте, как он счастлив. Образ обезьяны он уже использовал в 2015 году.
После этого твита он посвятил мне ещё более грязный твит. Я задумался, почему у Уткина такая фиксация на оральной теме. Очевидно, что у него нестабильная психика и нарушение социального поведения. Что мы знаем о Василии Уткине? Алла Довлатова уже как-то заявила, что Уткин признался в гомосексуальной ориентации. Но это личное дело каждого.
Помните видео с Константином Геничем? Но я понимаю, что это мужская дружба. Заметили, как часто Уткин использует гомосексуальные термины. Ощущение, что он пытается так что-то скрыть. Мы можем вспомнить, как Уткина приветствовали фанаты «Локомотива», что говорил о нём Артём Дзюба.
Но я на Уткина не обижаюсь. Это больной человек, несчастный, глубоко оскорблённый в своей профессиональной деятельностью, не смог выстроить отношения с начальством. Я готов оказать помощь Василию Уткину, оплатить парикмахера, психолога и, конечно, диетолога", — сказал Соловьёв в стриме на своём YouTube-канале.
- 15 апреля 2020
-
21:57
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:26
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:33
-
16:18