Соловьёв — Уткину: трогать тебя нельзя, а то ещё сдохнешь

Телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике блогера Василия Уткина.

«Посмотрите, что у него на голове. Неужели ручки не дотягиваются, чтобы голову привести в порядок? При этом он записывает коммерческое видео. Всё это постановочка. Говорит гадости про Аню Шафран, явно с женщинами не складывается. Не знаю, что такое баттл по правилам «Ютуба». Если бы он чувствовал себя оскорблённым, позвонил бы мне. У любого на телевидении есть мой номер. Но он не оскорблён, он болен. Дуэль возможна только между равными людьми. Не считаю себя равным ему, как и Уткин не считает себя равным мне. В 90-е за гнилой базар он бы отвечал, но сейчас он сумасшедший. Пытается вести себя, как авторитет? Пытается представить себя, как серьёзный человек? Серьёзные люди с мужиками взасос не целуются.

Василий, наверное, не знает, что в стране сейчас карантин. Передвижение на дистанции невозможно. Ходить на баттл взрослому мужику? Я тебе что, рэпер? К тому же Уткин просто продажная и мерзкая свинья. Если бы он заботился о чести и достоинстве, то позвонил бы, высказал всё и договорился бы о встрече. Там бы мы посмотрели, кто есть кто. Но трогать тебя, Уткин, нельзя, а то ещё сдохнешь. Уткин на самом деле просто занимается хайпом", — сказал Соловьёв в стриме на своём канале в YouTube.