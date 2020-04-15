Широков — о матче с Англией на Евро-2016: впервые в жизни услышал такую установку

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился воспоминаниями об игре команды на Евро-2016.



«В матче с Англией, по версии Слуцкого, нам нужна была скорость, он её за счет Кокорина и Смолова на флангах якобы добавил. Середина ему была не нужна, я такую установку впервые услышал. Сказали, чтобы запретили давать центральным полузащитникам мяч. Под угрозой расстрела не должны были давать передачи.

На игру со Словакией план изменился. Мы же с англичанами больше оборонялись, а здесь и центральным полузащитникам разрешалось мячи принимать и организовывать какую-то игру. Мы должны были более активно играть на половине поля соперника. Последняя минута первого тайма, наверное, ключевой момент турнира. Пока мы разбирались, они разыграли и забили. Тяжело отыгрываться, у нас игра не идёт. Попытались во втором тайме что-то сделать, забили, но создать чего-то сверхопасного не смогли.

С Уэльсом у нас игра сразу не пошла, дальше так и продолжалось. До ворот доходили считаное количество раз, не говоря уже о том, чтобы создать какой-то опасный момент. Предполагалось, что будем проходить по флангам и навешивать, хотя оговаривалось, что там было три центральных защитника и они не будут отступать от своей модели. Соответственно, одним игроком, Дзюбой, переиграть трёх высокорослых защитников, мне кажется, было наивно.

Не оправдали надежд в последнем матче, мягко говоря. Но это тоже всё идет от обстановки. Не в качестве оправдания говорю, но, если в вас не верят, трудно выйти и показать какие-то феноменальные способности", — сказал Широков в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».