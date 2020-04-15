Соловьёв — об Уткине: ненависть к женщинам — болезнь. А вот любовь к Геничу — нет

Телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением об известном блогере Василии Уткине.

«Расскажу сказку о мальчике, который пытался казаться мужчиной. Не знаю, что такое честные, ютубовские правила. Мне стало интересно, что за человечек такой — Василий Уткин. Знал, что есть такой комментатор.

Обратите внимание на начало его замечательного ролика. Там букмекерская контора на правах рекламы, прямой продакт-плейсмент. Он говорит про два своих твита, после которых я завёлся. Заметьте, как он счастлив. Образ обезьяны он уже использовал в 2015 году.

После этого твита он посвятил мне ещё более грязный твит. Я задумался, почему у Уткина такая фиксация на оральной теме. Очевидно, у него нестабильная психика и нарушение социального поведения. Что мы знаем о Василии Уткине? Алла Довлатова уже как-то заявила, что Уткин признался в гомосексуальной ориентации. Но это личное дело каждого.

Помните видео с Константином Геничем? Но я понимаю, что это мужская дружба. Заметили, как часто Уткин использует гомосексуальные термины. Ощущение, что он пытается так что-то скрыть. Мы можем вспомнить, как Уткина приветствовали фанаты «Локомотива», что говорил о нём Артём Дзюба.

Ненависть к женщинам — болезнь. А вот любовь к Геничу — больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба. Почему ты ни разу не позвонил за весь эфир? Не получилось толстым пальчиком цифирки набрать? С таким на баттлы не ходят. Ты для меня умер. Можешь говорить и вещать всё что угодно. Передай заказчикам — темка не прошла, им не подняться", — сказал Соловьёв в стриме на своём канале в YouTube.