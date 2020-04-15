Семак: Слуцкий на Евро-2016 рискнул, но это не привело к дивидендам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями от выступления сборной России на чемпионате Европы-2016. Тогда Семак был помощником главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого.



«Слуцкий — более открытый, более общительный, более весёлый, живой, если сравнивать с Капелло. Хотя я находился в штабе итальянца как помощник и знаю его другим. Любой тренер будет всегда действовать с точки зрения результата, своего понимания и видения игры или футболистов. Это конкуренция за место в составе, форма, в которой находится игрок. Конфликты всегда были. Обычно с теми, кто не играет, кто считает себя достойным играть в стартовом составе, а у тренеров другое мнение.

Понимали, что Англия — самая сильная команда в группе. Непростой матч был, с точки зрения игры мне не понравился, было много шероховатостей. Со Словакией ключевой был матч с точки зрения раскладов в группе и борьбы. Игроков, готовых противостоять футболистам, которые были у Уэльса в группе атаки, у нас не нашлось.

У тренера была сложнейшая задача — построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не принёс дивидендов. Самое большое разочарование — когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, нужно пенять на себя. Ты разочарован, но только в себе, это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили", — сказал Семак в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».