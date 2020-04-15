Артём Дзюба: после потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались «голые»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о роли полузащитника Игоря Денисова в национальной команде в 2016 году.
«После прихода Слуцкого в сборную был всплеск. Когда тренер меняется, такое всегда происходит. При Капелло вроде потеряли шансы выйти на Евро-2016. Потом появился Леонид Викторович, которого многие не знали. Раз-раз-раз — и волшебство. На ЧЕ едем. В какой-то момент у Капелло было всё чересчур строго. Нельзя было спускаться на первый этаж и многое другое. Что-то за гранью было.
Слуцкий после турнира говорил, что многие вещи поменял бы. Может, изменил бы подготовку, кого-то другого взял или не взял. В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Фундаментальный человек. После этого мы остались «голыми». Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и всё выжигать", — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Денисов из-за повреждения мышц бедра не смог сыграть на чемпионате Европы. Полузащитника, получившего травму в товарищеском матче с командой Сербии (1:1) за несколько дней до начала Евро-2016, заменил Артур Юсупов.
- 15 апреля 2020
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