Генич отреагировал на слова Соловьёва о «мужской дружбе» Константина с Уткиным

Комментатор Константин Генич прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьёва, который поделился мнением о его дружбе с известным блогером Василием Уткиным.

«Константин, вам тоже досталось. Вас обвинили в любовной связи с Уткиным», — написал пользователь «Твиттера» Вазген Мхитарян.

«Да и [фиг] с ним. Я хоть любить способен, в отличие от него», — ответил ему Генич.

Ранее Соловьёв в стриме на своём канале в YouTube раскритиковал Уткина, а также напомнил о «видео с Константином Геничем», по всей видимости, имея в виду ролик с поцелуем комментаторов. «А вот любовь к Геничу — больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба», — сказал Соловьёв. Телеведущий сослался на Аллу Довлатову, которая, по его словам, «уже как-то заявила, что Уткин признался в гомосексуальной ориентации».