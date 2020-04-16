Бартомеу обсудил с Месси и Пике увольнения в руководстве «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу провёл совещание с лидерами каталонской команды после разговора с главным тренером Кике Сетьеном, сообщает AS.

Бартомеу поговорил по видеосвязи с капитаном «Барсы» Лионелем Месси, защитниками Жераром Пике и Серхи Роберто, а также с полузащитником Серхио Бускетсом. В разговоре также принял участие генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау. Сообщается, что Бартомеу обсудил с игроками увольнения в совете директоров, а также различные сценарии возобновления Примеры после паузы.

Ранее сообщалось, что Бартомеу попросил нелояльных к нему руководителей уйти в отставку. Прежде всего фунционер хочет, чтобы пост покинул вице-президент Эмили Руссо, назначенный на эту должность в январе 2020 года.