Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 15 апреля

Практически все европейские чемпионаты, среди которых пять ведущих лиг, приостановлены из-за пандемии коронавируса. В настоящее время известно о 34 футболистах, заражённых инфекцией.
Италия
Пауло Дибала (все — «Ювентус»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»), Антонио Джуниор Вакка («Венеция»).
Испания
У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Йелко Алфая («Бергантиньос»), Хосе Луис Гайя, Эльяким Мангала и ещё 7 других игроков «Валенсии», а также неназванный футболист «Жироны».
Германия
Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»).
Англия
Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»), Чарльз Остин («Вест Бромвич»), Пепе Рейна («Астон Вилла»).
Франция
Сук Юн Чжун («Труа»).
Китай
Маруан Феллайни («Шаньдунь Лунэн»).
Россия
Максим Астафьев («Ленинградец»).
Япония
Готоку Сакаи («Виссел Кобе»).
- 16 апреля 2020
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:22
-
00:16
-
00:01
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:36
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:47
-
22:26
-
22:26
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35