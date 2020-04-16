«Спецназ в деле». Заболотный с детьми поиграл в СОБР

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный на своей странице в «Инстаграме» показал, чем занимается вместе с детьми в самоизоляции.

Футболист опубликовал фото, на котором он и его сыновья держат игрушечные автоматы. У младшего сына при этом в руках самодельный щит с надписью «СОБР». «Спецназ в деле», — говорится в подписи к фотографии.

Подписчики Заболотного оценили снимок. «Ловил тех, кто нарушает самоизоляцию?» — пошутил skorik_pavel.

«Заба, дефьюзь бомбу, я прикрою», — написал georgiy_fifa, напомнив об игре Counter-Strike.

«За „Сочи“ и двор Зе стреляет в упор», — добавил 23bgd.

В нынешнем сезоне 28-летний Заболотный провёл 16 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее Заболотный ответил подписчику, который прокомментировал его участие в челлендже по футбольному фристайлу.