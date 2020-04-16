Мхитарян: в «Роме» мне сразу сказали, что нужно давать интервью на итальянском языке

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, как ему удалось так быстро выучить итальянский язык.



«В клубе сказали, что ты должен давать интервью на итальянском уже сегодня. Я ответил, что мне ещё рано, потому что я обещал дать интервью в конце сезона, а не в конце первой половины чемпионата. Ещё у меня была мечта выучить или итальянский, или испанский язык. Я знаю армянский, русский, английский, французский, чуть-чуть немецкий и итальянский, португальский уже забыл.

Самое необычное место, где просили сделать селфи в Риме? Наверное, дома. Как только переехал в квартиру, человек, который проводил у меня вай-фай, попросил сделать со мной селфи. Я не смог отказать", — сказал Мхитарян в программе «Евротур» на «Матч ТВ».

Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из «Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провёл 13 матчей в Серии А, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.