Футболист таджикского «Истиклола»: наш клуб можно сравнить с «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник таджикского «Истиклола» Алишер Джалилов заявил, что его команда отчасти похожа на испанские «Реал» и «Барселону».
«Я был фанатом мадридского «Реала» с самого детства. Хочу, чтобы Испания и весь мир как можно скорее победили коронавирус. Об этом молятся все жители Таджикистана.
Люблю испанский футбол. Мне нравятся игроки, которые играли или играют в Испании: Криштиану Роналду, Бензема, Азар и Кроос из мадридского «Реала», а также Месси и Суарес из «Барселоны».
«Истиклол» можно сравнить с «Реалом» и «Барселоной», которые также доминируют в своей лиге с привлекательным, хорошо организованным футболом. Можно сказать, «Истиклол» — народная команда, и мы гордимся этим", — цитирует Джалилова El Desmarque.
В матче 1-го тура Высшей лиги Таджикистана «Истиклол» разгромил «Душанбе-83» со счётом 0:7. Украшением матча стал гол в исполнении нападающего гостей Манучехра Джалилова, забитый на 31-й минуте.
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