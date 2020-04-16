Футболист таджикского «Истиклола»: наш клуб можно сравнить с «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник таджикского «Истиклола» Алишер Джалилов заявил, что его команда отчасти похожа на испанские «Реал» и «Барселону».

«Я был фанатом мадридского «Реала» с самого детства. Хочу, чтобы Испания и весь мир как можно скорее победили коронавирус. Об этом молятся все жители Таджикистана.

Люблю испанский футбол. Мне нравятся игроки, которые играли или играют в Испании: Криштиану Роналду, Бензема, Азар и Кроос из мадридского «Реала», а также Месси и Суарес из «Барселоны».

«Истиклол» можно сравнить с «Реалом» и «Барселоной», которые также доминируют в своей лиге с привлекательным, хорошо организованным футболом. Можно сказать, «Истиклол» — народная команда, и мы гордимся этим", — цитирует Джалилова El Desmarque.

В матче 1-го тура Высшей лиги Таджикистана «Истиклол» разгромил «Душанбе-83» со счётом 0:7. Украшением матча стал гол в исполнении нападающего гостей Манучехра Джалилова, забитый на 31-й минуте.