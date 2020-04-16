Сезон в шотландском Чемпионшипе досрочно завершён из-за коронавируса

Шотландская профессиональная футбольная лига объявила о досрочном завершении сезона во втором, третьем и четвёртом дивизионах из-за пандемии коронавируса.

Это решение поддержали 81% клубов. По её итогам победителем шотландского Чемпионшипа стал «Дадли Юнайтед», «Рэйт Роверс» выиграл Лигу 1, а победителем Лиги 2 стал «Коув Рейнджерс».

Решение по шотландской Премьер-лиге ещё не принято.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 510 тыс.