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Сезон в шотландском Чемпионшипе досрочно завершён из-за коронавируса

Сезон в шотландском Чемпионшипе досрочно завершён из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Шотландская профессиональная футбольная лига объявила о досрочном завершении сезона во втором, третьем и четвёртом дивизионах из-за пандемии коронавируса.

Это решение поддержали 81% клубов. По её итогам победителем шотландского Чемпионшипа стал «Дадли Юнайтед», «Рэйт Роверс» выиграл Лигу 1, а победителем Лиги 2 стал «Коув Рейнджерс».

Решение по шотландской Премьер-лиге ещё не принято.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 510 тыс.

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