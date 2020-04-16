Сезон в шотландском Чемпионшипе досрочно завершён из-за коронавируса
Шотландская профессиональная футбольная лига объявила о досрочном завершении сезона во втором, третьем и четвёртом дивизионах из-за пандемии коронавируса.
Это решение поддержали 81% клубов. По её итогам победителем шотландского Чемпионшипа стал «Дадли Юнайтед», «Рэйт Роверс» выиграл Лигу 1, а победителем Лиги 2 стал «Коув Рейнджерс».
Решение по шотландской Премьер-лиге ещё не принято.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 510 тыс.
Гендиректор Лиги чемпионов: надеемся, к октябрю будем проводить матчи с болельщиками
Читайте также
- 16 апреля 2020
-
02:02
-
01:17
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:22
-
00:16
-
00:01
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:36
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:47
-
22:26
-
22:26
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
Партнерский контент