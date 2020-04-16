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Клубы АПЛ призывают завершить сезон до 30 июня

Клубы АПЛ призывают завершить сезон до 30 июня
Футбол / Англия 0

Клубы английской Премьер-лиги продолжают обсуждать сроки возможного завершения сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководители клубов чемпионата Англии призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых истекают летом этого года.
Следующее обсуждение назначено на 17 апреля.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 510 тыс.

Сезон в Англии может возобновиться 6 июня при закрытых трибунах
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