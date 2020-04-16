Аксель Витсель пожертвовал € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом

31-летний бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший в России за питерский «Зенит», пожертвовал Центральной университетской больнице города Льежа € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом.
«Я очень чувствителен к необходимому качеству оборудования для работы. У нас много друзей, работающих на линии фронта против Covid-19, чтобы спасти заражённых. Они говорят нам, сколько защитного оборудования не хватает и о том, что они низкого качества. Они свидетельствуют о смятении медицинского персонала перед лицом нехватки различного оборудования перед лицом наплыва пациентов. Поэтому я хотел сделать шаг. Футбол в этой критической ситуации немного бесполезен. Я хочу помочь врачам, которые действительно нуждаются в этом сегодня», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей.
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