Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аксель Витсель пожертвовал € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом

Аксель Витсель пожертвовал € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом
Футбол / Германия 0

31-летний бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший в России за питерский «Зенит», пожертвовал Центральной университетской больнице города Льежа € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом.

«Я очень чувствителен к необходимому качеству оборудования для работы. У нас много друзей, работающих на линии фронта против Covid-19, чтобы спасти заражённых. Они говорят нам, сколько защитного оборудования не хватает и о том, что они низкого качества. Они свидетельствуют о смятении медицинского персонала перед лицом нехватки различного оборудования перед лицом наплыва пациентов. Поэтому я хотел сделать шаг. Футбол в этой критической ситуации немного бесполезен. Я хочу помочь врачам, которые действительно нуждаются в этом сегодня», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей.

Витсель: ничего, кроме удивительных воспоминаний моего времени в «Зените»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020