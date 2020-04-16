Amazon может приобрести права на название стадиона «Тоттенхэма» за рекордную сумму

Крупнейшая в мире американская компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon может стать обладателем прав на название стадиона лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.

Известная технологическая фирма Amazon уже проявила значительный интерес к потенциальному партнёрству. Однако есть ряд других заинтересованных сторон, среди которых, как сообщается, гигант спортивной одежды Nike. Президент «шпор» Даниел Леви стремится заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав, по крайней мере, до € 29 млн за сезон на срок более 10 лет, Amazon, безусловно, обладает финансовыми возможностями, чтобы соответствовать требованиям «Тоттенхэма», так как стоимость компании достигла € 1,26 трлн.

У Amazon уже есть сильные связи с «Тоттенхэмом», который провёл сезон, снимая в клубе их предстоящий закулисный документальный фильм «Всё или ничего».

Английская Премьер-лига и Лига чемпионов – очевидно, играет решающую роль в привлекательности для компаний, заинтересованных в создании партнёрства со «шпорами». Тот факт, что объект также используется для размещения игр НФЛ, а также различных других громких спортивных и общественных мероприятиях, делает сделку по приобретению прав на присвоение иного имени «Тоттенхэм Стэдиум» значительно более заманчивой.

«Тоттенхэм», набрав 41 очко в 29 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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