Энрике Сетьен: я рассчитываю на Фелиппе Коутиньо в «Барселоне» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен заявил, что в следующем сезоне рассчитывает на 27-летнего бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды в «Баварии».
«Коутиньо — игрок, который мне очень нравится, и на данный момент он принадлежит «Барселоне». Для его ухода клуб должен получить прописанные отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит «Барселону». Я рассчитываю на него в начале сезона. Поговорю с ним, чтобы узнать, каковы его цели», — приводит слова Сетьена издание AS.
Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего за € 145 млн перешёл в «Барселону». За испанский клуб он провёл 76 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом и 11 результативными передачами.
Также на «Чемпионате» доступно видео, как семья Коутиньо проводит свой день.
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