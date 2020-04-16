Президент «Брешии»: мы переживаем трагедию. Идеи о возобновлении сезона сводят меня с ума

Президент «Брешии» Массимо Челлино рассказал, что его беспокоит сложившая ситуация в мире из-за пандемии коронавируса, отметив, что не считает идеи о возобновлении сезона логичными.
«Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен видеть. Я боюсь выходить в сад своего дома или гулять в одиночестве. Вот почему эти идеи и разговоры о возобновлении сезона сводит меня с ума. Если нужно, высадите нас из элитного дивизиона, я согласен. С поднятой головой пойдём в Серию B. Люди прячутся за экономическими проблемами», — сказал Челлино в интервью Radio24.
Ранее Челлино пригрозил не выпускать команду на поле, если чемпионат возобновят.
По данным на 16 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом – 162 тыс. человек, из которых погибло 21 тыс., а выздоровело – 37 тыс.
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини опубликовал видео, в котором рассказал о своём состоянии здоровья и состоянии сына Дэниела. Ранее у них была выявлена коронавирусная инфекция.
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