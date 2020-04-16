«Киса — это не моё имя». Русская жена Луиса Адриано обратилась к бразильским подписчикам
Екатерина Дорожко, супруга нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за московский «Спартак», обратилась к своим подписчикам в «Инстаграме».
«Для моих любимых бразильских подписчиков: моё полное имя – Екатерина, но сокращённая форма – Катя. Моя фамилия – Дорожко. Киса не моё имя – так меня называют близкие люди», — написала Екатерина.
Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год игрок вызывался в сборную Бразилии.
Ранее Луис и Екатерина опубликовали видео, на котором исполнили танец.
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