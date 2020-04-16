«Хорошо возвращаться домой». Криштиану Роналду посетил музей своего первого клуба

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил музей португальского «Насьонала», своего первого клуба. Об этом сообщили на странице клуба в «Инстаграме».

Именно в «Насьонале» форвард начинал свою профессиональную карьеру, подписав контракт с клубом в 1995 году. Летом 1997 года Роналду перешёл в «Спортинг».

«Криштиану Роналду недавно посещал музей нашего клуба, где у него была возможность посмотреть на трофеи и часть музея, посвящённую его времени в «Насьонале». Тебе всегда рады дома, Криштиану», — написали в пресс-службе клуба.

Посмотреть фотографию можно на странице "Насьонала" в «Инстаграме».

«Всегда хорошо возвращаться домой», — прокомментировал Роналду.

Ранее стало известно, что Роналду провёл тренировку с командой на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.