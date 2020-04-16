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Экс-вратарь «Баварии»: не думаю, что они настолько глупы, чтобы отпустить Нойера

Экс-вратарь «Баварии»: не думаю, что они настолько глупы, чтобы отпустить Нойера
Футбол / Германия 0

Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер прокомментировал возможный уход вратаря Мануэля Нойера из мюнхенского клуба.

«Я не думаю, что они настолько глупы, чтобы отпустить Нойера. Сейчас в мире нет ни одного вратаря, который лучше него, и не будет в ближайшие пять лет. Оливер Кан был на высоте в свои 39 лет. Почему Нойер не может поиграть на топ-уровне ещё 5 лет? Он в хорошей форме», — приводит слова Майера Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет. Вратарь хочет получать более € 20 млн в год. В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требования Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета 2021 года.

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