Экс-вратарь «Баварии»: не думаю, что они настолько глупы, чтобы отпустить Нойера

Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер прокомментировал возможный уход вратаря Мануэля Нойера из мюнхенского клуба.

«Я не думаю, что они настолько глупы, чтобы отпустить Нойера. Сейчас в мире нет ни одного вратаря, который лучше него, и не будет в ближайшие пять лет. Оливер Кан был на высоте в свои 39 лет. Почему Нойер не может поиграть на топ-уровне ещё 5 лет? Он в хорошей форме», — приводит слова Майера Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет. Вратарь хочет получать более € 20 млн в год. В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требования Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета 2021 года.