Глушаков признался, что ударил Мамаева во время стычки с Широковым

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о конфликте в стане сборной России на чемпионате Европы 2016 года. В стычке участвовал ныне завершивший карьеру Роман Широков и хавбек Павел Мамаев, в настоящее время выступающий за «Ростов».



«Мамаев в тренажёрке ударился, как сказали (смеётся).



Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому», — сказал Глушаков в документальном фильме «Наши на Евро» на «Матч ТВ».

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