Агент Родриго рассказал, что игрок мог оказаться в «Ливерпуле». Клопп нашёл его в YouTube

Агент нападающего мадридского «Реала» Родриго рассказал, что бразильский игрок мог оказаться в «Ливерпуле». Юным форвардом интересовался наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп.

«Когда Родриго подписал свой первый профессиональный контракт с «Сантосом» в 16 лет, директор «Ливерпуля» позвонил мне и сказал, что Клопп уже знает, какой игрок ему нужен. Он уже приехал в Бразилию, чтобы встретиться с Родриго лично. Он зашёл в YouTube и искал «таланты из Бразилии». Увидел Родриго, он был очень молод. Он приехал, и Родриго ему понравился.



Я отправился в Англию, у «Ливерпуля» был офис в Лондоне. Я отправил их предложение Модесто, тогда он был президентом «Сантоса». Он не согласился. «Сантос» не хотел продавать Родриго и подписал с ним его первый контракт. Но это было первым предложением Родриго, в 16 и сразу от «Ливерпуля», — приводит слова Ника Аркури Goal.com.

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