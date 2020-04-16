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Бывший вице-президент «Барселоны» высказался о будущем Месси и Неймара

Бывший вице-президент «Барселоны» высказался о будущем Месси и Неймара
Футбол / Испания 0

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо оценил вероятность продления клубом контракта с нападающим Лионелем Месси и возвращения в команду форварда Неймара из «Пари Сен-Жермен».

«Думаю, Месси и клуб договорятся о продлении контракта. Для этого обе стороны должны пойти на определённые уступки, но я очень удивлюсь, если эта прекрасная история не продолжится.

Что касается Неймара, думаю, есть вероятность, что он вернётся летом. Мне такой переход не кажется невозможным», — приводит слова Русо ESPN Deportes.

9 апреля шесть членов совета директоров «Барселоны», включая Русо, подали в отставку. Вскоре Эмили выступил с заявлением о воровстве в клубе. Представители «Барселоны» опровергли обвинение, категорически отрицая любые действия, которые можно считать коррупционными, подчеркнув, что планируют подать в суд на бывшего вице-президента. Русо продолжает настаивать на фактах коррупции в клубе.

Бывший вице-президент «Барселоны» вновь обвинил руководство в коррупции
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