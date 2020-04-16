Бывший врач «Кубани»: когда Сиссе прощался с командой, он обнял только меня
Бывший врач ЦСКА, «Торпедо», «Арсенала», «Левски», «Терека» и «Кубани» Иван Лузанов рассказал о работе в краснодарском клубе и отношениях с нападающим Джибрилем Сиссе.
«Я проработал в „Кубани“ больше десяти лет. При мне несколько раз менялись игроки, тренеры и руководители, мы вылетали и возвращались, но в клубе всегда царил душевный климат. Такой обстановки я больше нигде не встречал. Из-за неё у меня с любым новым человеком складывались хорошие отношения — с Аршавиным, Гончаренко, Сиссе, со всеми.
Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в мой кабинет. Я убирал ему боль в колене. Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня, больше ни к кому не подошёл», — приводит слова Лузанова «Матч ТВ».
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