Бывший врач «Кубани»: когда Сиссе прощался с командой, он обнял только меня

Бывший врач ЦСКА, «Торпедо», «Арсенала», «Левски», «Терека» и «Кубани» Иван Лузанов рассказал о работе в краснодарском клубе и отношениях с нападающим Джибрилем Сиссе.

«Я проработал в „Кубани“ больше десяти лет. При мне несколько раз менялись игроки, тренеры и руководители, мы вылетали и возвращались, но в клубе всегда царил душевный климат. Такой обстановки я больше нигде не встречал. Из-за неё у меня с любым новым человеком складывались хорошие отношения — с Аршавиным, Гончаренко, Сиссе, со всеми.



Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в мой кабинет. Я убирал ему боль в колене. Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня, больше ни к кому не подошёл», — приводит слова Лузанова «Матч ТВ».