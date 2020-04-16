Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моура: хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме». Он очень важен для нас

Моура: хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме». Он очень важен для нас
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура прокомментировал возможный уход нападающего Гарри Кейна из лондонского клуба грядущим летом.

«Тяжело говорить о будущем, это его личное решение. Я уверен, что каждый сезон «Тоттенхэм» получает предложения по Гарри Кейну. Решать не мне, но, конечно, я бы хотел играть с ним в следующем сезоне. Я хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас и будет нелегко найти такого игрока, как он.

Все знают, что он большой игрок. Он наш бомбардир, забивает почти в каждой игре. Я уверен, Моуринью хочет оставить его. Он рассчитывает на Кейна и в этом сезоне, и в следующем», — приводит слова Моуры Sky Sports.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Джейми Реднапп: Кейну нет смысла переходить в «МЮ», они сейчас не лучше «Тоттенхэма»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020