Моура: хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме». Он очень важен для нас

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура прокомментировал возможный уход нападающего Гарри Кейна из лондонского клуба грядущим летом.
«Тяжело говорить о будущем, это его личное решение. Я уверен, что каждый сезон «Тоттенхэм» получает предложения по Гарри Кейну. Решать не мне, но, конечно, я бы хотел играть с ним в следующем сезоне. Я хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас и будет нелегко найти такого игрока, как он.
Все знают, что он большой игрок. Он наш бомбардир, забивает почти в каждой игре. Я уверен, Моуринью хочет оставить его. Он рассчитывает на Кейна и в этом сезоне, и в следующем», — приводит слова Моуры Sky Sports.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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