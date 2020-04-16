Александр Кержаков воссоздал обложку сингла Moby
Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.
В этот раз экс-футболист воссоздал обложку сингла Slipping Away американского музыканта Moby, выпущенного в 2006 году.
«Сейчас очень много таких «slipping away». По возможности оставайтесь дома», — написал Александр.
Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложку сингла Эминема.
В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.
Неизвестный Кержаков — личная жизнь, троллинг Дзюбы, компенсации за карантин
А также воспоминания о том, почему он в своё время отказал «ПСЖ». Расшифровка нашего задорного Инстаграм-эфира.
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