Сезон в Италии может возобновиться с ответных матчей полуфинала Кубка страны

Перед возобновлением Серии А в Италии могут провести ответные матчи полуфинала Кубка страны «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, благодаря проведению кубковых матчей перед возобновлением чемпионата у других итальянских клубов будет больше времени на подготовку к старту сезона.

Ранее сообщалось, что сезон чемпионата Италии может возобновиться 2 мая, при этом все матчи будут проходить без зрителей. Позже стало известно, что рассматривается несколько других вариантов возобновления сезона, в более поздние сроки. Также сообщалось о возможном проведении оставшихся 124 матчей за 45 дней в Риме.

Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка, на втором месте — «Лацио», в активе команды на очко меньше.