Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев выбрал любимый гол в собственном исполнении.



Выбор 23-летнего футболиста пал на мяч, забитый в домашнем четвертьфинальном матче нынешнего розыгрыша Кубка России с ЦСКА, который состоялся в начале прошлого месяца. В той встрече Бакаев открыл счёт, получив мяч в центре поля, совершив проход до штрафной площади и завершив его точным ударом в дальний угол ворот Игоря Акинфеева.



«Дааа, это этот гол! Многие угадали», — написал Зелимхан в своём «инстаграме».



Гол Бакаева в ворота ЦСКА можно посмотреть в обзоре дерби, начиная с 0:34.

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Напомним, встреча «Спартака» с ЦСКА завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в дополнительное время. В полуфинале Кубка России красно-белые сыграют с «Зенитом», который в своём матче одолел «Ахмат».