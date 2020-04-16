Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев выбрал любимый гол в собственном исполнении.
Выбор 23-летнего футболиста пал на мяч, забитый в домашнем четвертьфинальном матче нынешнего розыгрыша Кубка России с ЦСКА, который состоялся в начале прошлого месяца. В той встрече Бакаев открыл счёт, получив мяч в центре поля, совершив проход до штрафной площади и завершив его точным ударом в дальний угол ворот Игоря Акинфеева.
«Дааа, это этот гол! Многие угадали», — написал Зелимхан в своём «инстаграме».
Гол Бакаева в ворота ЦСКА можно посмотреть в обзоре дерби, начиная с 0:34.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».
Напомним, встреча «Спартака» с ЦСКА завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в дополнительное время. В полуфинале Кубка России красно-белые сыграют с «Зенитом», который в своём матче одолел «Ахмат».
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