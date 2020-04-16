«Арсенал» согласовал 5-летний контракт с Курзава
Лондонский «Арсенал» согласовал контракт на пять лет с защитником «Пари Сен-Жермен» Лейвином Курзава. Об этом сообщает France Football.
Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает 30 июня 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
Курзава перешёл в «ПСЖ» летом 2015 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (девять — в основном составе), в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона» и «Ювентус».
Английская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.
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