«Милан» попытается купить защитника киевского «Динамо» Попова. Помочь может Шевченко

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов может продолжить карьеру в Италии, сообщает Milan News 24.
По информации источника, новым клубом 21-летнего украинца может стать «Милан». «Россонери» видят в нём замену Матео Мусаккио, с которым не удалось договориться о новом контракте. Киевский клуб уже дал согласие на переговоры о продаже Попова, и в ближайшее время миланцы смогут начать обсуждение с агентом игрока. Ожидается, что сумма трансфера не превысит € 15 млн.
Отмечается, что поспособствовать переходу Попова из «Динамо» в «Милан» может бывший футболист обоих клубов, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В своё время экс-нападающий проследовал по аналогичному маршруту.
Попов является воспитанником «Динамо», а за основную команду киевлян выступает с прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Украины, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.
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