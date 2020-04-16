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«Милан» попытается купить защитника киевского «Динамо» Попова. Помочь может Шевченко

«Милан» попытается купить защитника киевского «Динамо» Попова. Помочь может Шевченко
Футбол / Италия 0

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов может продолжить карьеру в Италии, сообщает Milan News 24.

По информации источника, новым клубом 21-летнего украинца может стать «Милан». «Россонери» видят в нём замену Матео Мусаккио, с которым не удалось договориться о новом контракте. Киевский клуб уже дал согласие на переговоры о продаже Попова, и в ближайшее время миланцы смогут начать обсуждение с агентом игрока. Ожидается, что сумма трансфера не превысит € 15 млн.

Отмечается, что поспособствовать переходу Попова из «Динамо» в «Милан» может бывший футболист обоих клубов, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В своё время экс-нападающий проследовал по аналогичному маршруту.

Попов является воспитанником «Динамо», а за основную команду киевлян выступает с прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Украины, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

Шевченко — самая совершенная голевая машина 2000-х. Он покорил Италию в первом же сезоне
20 лет назад легендарный украинец впервые стал лучшим бомбардиром Серии А.
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