«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал влияние пандемии коронавируса на финансовую ситуацию в российском футболе.
«Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», — приводит слова Федуна ТАСС.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 31 мая. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков. Лидером чемпионата является «Зенит» (50).
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