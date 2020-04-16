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Дзюба признал чемпионство «Спартака», в Григоряна бросили петуха — яркие события 16 апреля

Дзюба признал чемпионство «Спартака», в Григоряна бросили петуха — яркие события 16 апреля
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Пять лет назад, 16 апреля 2015 года, «Зенит» на выезде проиграл «Севилье» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Сине-бело-голубые вышли вперёд на 29-й минуте, однако в концовке встречи испанская команда совершила камбэк и выиграла со счётом 2:1.

В Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья, по итогам которой «Зенит» вылетел из турнира. «Севилья» же добралась до финала, где одолела «Днепр».

«Севилья» победила «Зенит» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
16 апреля 2015, четверг. 22:05 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Рязанцев – 29'   1:1 Бакка – 73'   2:1 Суарес – 87'

Годом позднее, 16 апреля 2016 года, «Зенит» вновь оказался в центре внимания. На этот раз команда на своём поле разгромила «Спартак» в 24-м туре чемпионата России со счётом 5:2.

Победа над красно-белыми позволила сине-бело-голубым сократить отставание от ЦСКА в турнирной таблице до одного очка. Впоследствии чемпионами всё же стали «армейцы», а «Зенит» занял третье место, уступив вторую строчку «Ростову».

«Зенит» разгромил «Спартак» и сократил отставание от ЦСКА до одного очка
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
16 апреля 2016, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
0:1 Попов – 10'   1:1 Витсель – 15'   1:2 Глушаков – 21'   2:2 Халк – 46'   3:2 Дзюба – 65'   4:2 Маурисио – 73'   5:2 Гарсия – 87'
Удаления: нет / Макеев – 78'

В тот же день «Краснодар» на выезде встречался с «Ахматом» и добыл победу со счётом 1:0.

После встречи главный тренер «быков» Олег Кононов попытался пообщаться с журналистами, однако местные болельщики сорвали интервью криками и бросанием предметов.

Болельщики в Грозном сорвали послематчевое интервью Кононова

16 апреля 2017 года «Спартак» принимал «Зенит» в 23-м туре чемпионата России.

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Красно-белые увеличили отрыв от ближайшего преследователя, ЦСКА, до 10 очков. Чемпионская гонка в том сезоне завершилась первым триумфом спартаковцев за 16 лет.

«Спартак» победил «Зенит» и увеличил отрыв от ЦСКА до 10 очков

После матча нападающий «Зенита» Артём Дзюба досрочно признал чемпионство «Спартака», за который он выступал ранее и воспитанником которого является.

Дзюба: гонка закончилась!
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
16 апреля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Промес – 22'   1:1 Дзюба – 66'   2:1 Самедов – 80'

16 апреля 2018 года в центре внимания оказалась Профессиональная футбольная лига и матч 27-го тура между пятигорским «Машуком-КМВ» и назранским «Ангуштом»

Встречу открыл медведь по кличке Тима. Он поприветствовал зрителей и под их аплодисменты торжественно передал мяч главному арбитру.

Матч ПФЛ «Машук-КМВ» – «Ангушт» открыл медведь по кличке Тима

Инцидент с медведем привёл в ужас главу британского общества защиты животных PETA Элизу Аллен.

Она обвинила организаторов в бесчеловечности, а также указала на опасность подобных развлечений.

Права на видео принадлежат Профессиональной футбольной лиге. Ролик доступен на YouTube-канале ФК «Ангушт».

Британские зоозащитники шокированы появлением медведя на матче ПФЛ

В Футбольной национальной лиге в тот же день также произошёл инцидент с участием животного.

Во время матча 33-го тура «Факел» – «Луч-Энергия» один из болельщиков бросил в сторону главного тренера владивостокской команды Александра Григоряна живого петуха.

Права на видео принадлежат Футбольной национальной лиге. Ролик доступен в «инстаграме» fieryforce2008.

Болельщик «Луча-Энергии» бросил в Григоряна живого петуха

Наконец, год назад, 16 апреля 2019 года, сенсацию в Лиге чемпионов сотворил «Аякс».

После триумфа в 1/8 финала над действующим обладателем трофея, мадридским «Реалом», амстердамский коллектив выбил из розыгрыша туринский «Ювентус». В ответном матче, состоявшемся в Италии, «Аякс» одержал победу со счётом 2:1 и пробился в полуфинал.

В финал амстердамцев не пустил «Тоттенхэм Хотспур», а победителем турнира стал «Ливерпуль».

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2019, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Роналду – 28'   1:1 ван де Бек – 34'   1:2 де Лигт – 67'
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