Дзюба признал чемпионство «Спартака», в Григоряна бросили петуха — яркие события 16 апреля

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Пять лет назад, 16 апреля 2015 года, «Зенит» на выезде проиграл «Севилье» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.



Сине-бело-голубые вышли вперёд на 29-й минуте, однако в концовке встречи испанская команда совершила камбэк и выиграла со счётом 2:1.



В Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья, по итогам которой «Зенит» вылетел из турнира. «Севилья» же добралась до финала, где одолела «Днепр».

«Севилья» победила «Зенит» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Годом позднее, 16 апреля 2016 года, «Зенит» вновь оказался в центре внимания. На этот раз команда на своём поле разгромила «Спартак» в 24-м туре чемпионата России со счётом 5:2.



Победа над красно-белыми позволила сине-бело-голубым сократить отставание от ЦСКА в турнирной таблице до одного очка. Впоследствии чемпионами всё же стали «армейцы», а «Зенит» занял третье место, уступив вторую строчку «Ростову».

«Зенит» разгромил «Спартак» и сократил отставание от ЦСКА до одного очка

В тот же день «Краснодар» на выезде встречался с «Ахматом» и добыл победу со счётом 1:0.



После встречи главный тренер «быков» Олег Кононов попытался пообщаться с журналистами, однако местные болельщики сорвали интервью криками и бросанием предметов.

Болельщики в Грозном сорвали послематчевое интервью Кононова

16 апреля 2017 года «Спартак» принимал «Зенит» в 23-м туре чемпионата России.



Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Красно-белые увеличили отрыв от ближайшего преследователя, ЦСКА, до 10 очков. Чемпионская гонка в том сезоне завершилась первым триумфом спартаковцев за 16 лет.

«Спартак» победил «Зенит» и увеличил отрыв от ЦСКА до 10 очков

После матча нападающий «Зенита» Артём Дзюба досрочно признал чемпионство «Спартака», за который он выступал ранее и воспитанником которого является.

Дзюба: гонка закончилась!

16 апреля 2018 года в центре внимания оказалась Профессиональная футбольная лига и матч 27-го тура между пятигорским «Машуком-КМВ» и назранским «Ангуштом»



Встречу открыл медведь по кличке Тима. Он поприветствовал зрителей и под их аплодисменты торжественно передал мяч главному арбитру.

Матч ПФЛ «Машук-КМВ» – «Ангушт» открыл медведь по кличке Тима

Инцидент с медведем привёл в ужас главу британского общества защиты животных PETA Элизу Аллен.



Она обвинила организаторов в бесчеловечности, а также указала на опасность подобных развлечений.

Права на видео принадлежат Профессиональной футбольной лиге. Ролик доступен на YouTube-канале ФК «Ангушт».

Британские зоозащитники шокированы появлением медведя на матче ПФЛ

В Футбольной национальной лиге в тот же день также произошёл инцидент с участием животного.



Во время матча 33-го тура «Факел» – «Луч-Энергия» один из болельщиков бросил в сторону главного тренера владивостокской команды Александра Григоряна живого петуха.

Права на видео принадлежат Футбольной национальной лиге. Ролик доступен в «инстаграме» fieryforce2008.

Болельщик «Луча-Энергии» бросил в Григоряна живого петуха

Наконец, год назад, 16 апреля 2019 года, сенсацию в Лиге чемпионов сотворил «Аякс».



После триумфа в 1/8 финала над действующим обладателем трофея, мадридским «Реалом», амстердамский коллектив выбил из розыгрыша туринский «Ювентус». В ответном матче, состоявшемся в Италии, «Аякс» одержал победу со счётом 2:1 и пробился в полуфинал.



В финал амстердамцев не пустил «Тоттенхэм Хотспур», а победителем турнира стал «Ливерпуль».