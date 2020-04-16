«Он делал всё, чтобы его выгнали». Смородская ответила Алиеву

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание бывшего полузащитника московской команды Александра Алиева.
«Я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушёл Сёмин, Алиев хотел уйти за ним и делал всё, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.
Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, всё понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чём. Куда хотел, туда и уехал», — приводит слова Смородской Sport24.
Ранее Алиев рассказал, что начал конфликтовать со Смородской сразу после её назначения на пост президента «Локомотива» и что та оштрафовала его на $ 30 тыс. за опоздание на собрание. По словам экс-футболиста, она хотела показать себя «хозяйкой».
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