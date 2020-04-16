«Гомель» будет лишён 5 очков за договорные матчи, которые сдал российский футболист

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) было вынесено наказание белорусскому «Гомелю», который замешан в организации договорных матчей. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что клуб будет лишён 5 очков в нынешнем сезоне первой лиги Беларуси.

Ранее у «Гомеля» выявили две договорные встречи. Из южан в материалах дела присутствует лишь российский защитник Дмитрий Айдов. За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ из Борисова (13.06.2018, 0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого $ 12 тыс., а за проигрыш брестскому «Динамо» (29.06.2018, 0:6) — $ 10 тыс.

Первый матч в рамках нового сезона первой лиги Беларуси «Гомель» проведёт 18 апреля против новополоцкого «Нафтана».