Павел Погребняк превзошёл Роналду в его челлендже. Видео

Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в «Твиттере».



36-летний россиянин выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. В результате Павел превзошёл Роналду, сделав на одно повторение больше, чем звёздный португалец.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в челлендже Роналду приняли многие футболисты из Российской Премьер-Лиги, среди которых Магомед Оздоев («Зенит»), Юрий Газинский, Реми Кабелла (оба – «Краснодар»), Николай Комличенко («Динамо»), Антон Миранчук («Локомотив»), Яка Бийол (ЦСКА). Превзойти Криштиану попытался и Фёдор Смолов, выступающий за «Сельту».