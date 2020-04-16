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Павел Погребняк превзошёл Роналду в его челлендже. Видео

Павел Погребняк превзошёл Роналду в его челлендже.
Павел Погребняк превзошёл Роналду в его челлендже. Видео
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в «Твиттере».

36-летний россиянин выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. В результате Павел превзошёл Роналду, сделав на одно повторение больше, чем звёздный португалец.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в челлендже Роналду приняли многие футболисты из Российской Премьер-Лиги, среди которых Магомед Оздоев («Зенит»), Юрий Газинский, Реми Кабелла (оба – «Краснодар»), Николай Комличенко («Динамо»), Антон Миранчук («Локомотив»), Яка Бийол (ЦСКА). Превзойти Криштиану попытался и Фёдор Смолов, выступающий за «Сельту».

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