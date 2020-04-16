В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно

Сегодня, 16 апреля, Федерация футбола Испании (RFEF) провела собрание, на котором было определено, какие клубы примут участие в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, если остановленный из-за пандемии коронавируса сезон Ла Лиги не удастся завершить. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, завершение сезона остаётся для федерации главным приоритетом, однако если сезон всё же не будет доигран, участники еврокубков будут определены текущим положением в турнирной таблице чемпионата Испании. Таким образом, в Лиге чемпионов смогут выступить «Барселона», мадридский «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад», в Лиге Европы — мадридский «Атлетико» и «Хетафе».

Каким образом будет определён чемпион Испании в таком случае, по-прежнему неизвестно.