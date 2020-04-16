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Хавбек «Ньюкасла» Бенталеб может продолжить карьеру в России

Хавбек «Ньюкасла» Бенталеб может продолжить карьеру в России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Набиль Бенталеб, права на которого принадлежат «Шальке-04», привлёк внимание ряда клубов.

Как сообщает Chronicle Live со ссылкой на Sport Bild, 25-летним алжирским футболистом заинтересовались в России, Китае и Саудовской Аравии.

В арендном договоре между «Шальке» и «Ньюкаслом» прописана опция дальнейшего выкупа Бенталеба за £ 8,5 млн (почти € 10 млн), и главный тренер «сорок» Стив Брюс хочет сохранить игрока в своей команде. Сам Набиль также не против остаться в Англии.

Бенталеб начинал карьеру в «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В «Шальке» он перешёл в 2016 году – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В «Ньюкасл» перебрался в январе этого года. В сборную Алжира Набиль вызывался с 2014 по 2018 год.

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У других клубов тоже проблемы.
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