Хавбек «Ньюкасла» Бенталеб может продолжить карьеру в России

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Набиль Бенталеб, права на которого принадлежат «Шальке-04», привлёк внимание ряда клубов.
Как сообщает Chronicle Live со ссылкой на Sport Bild, 25-летним алжирским футболистом заинтересовались в России, Китае и Саудовской Аравии.
В арендном договоре между «Шальке» и «Ньюкаслом» прописана опция дальнейшего выкупа Бенталеба за £ 8,5 млн (почти € 10 млн), и главный тренер «сорок» Стив Брюс хочет сохранить игрока в своей команде. Сам Набиль также не против остаться в Англии.
Бенталеб начинал карьеру в «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В «Шальке» он перешёл в 2016 году – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В «Ньюкасл» перебрался в январе этого года. В сборную Алжира Набиль вызывался с 2014 по 2018 год.
- 16 апреля 2020
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:13
-
15:54
-
15:44
-
15:19
-
15:18
-
14:34
-
14:21
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
13:07
-
12:58
-
12:37
-
12:26
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
10:57
-
10:56
-
10:35
-
10:34
-
10:16
-
09:57