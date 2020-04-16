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Федун, Галицкий и Дюков попали в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Федун, Галицкий и Дюков попали в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
Футбол / РПЛ 0

Журнал Forbes назвал топ-200 самых богатых предпринимателей России по итогам 2019 года.

Первое место в списке занял глава «Норникеля», президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, чьё состояние оценивается в $ 19,7 млрд. Потанин также является главой попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига». Третье место занял глава «Новатэка» и попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон ($ 17,1 млрд).

На пятом месте оказался глава «Лукойла» и совладелец футбольного «Спартака» Вагит Алекперов ($ 15,2 млрд). 10-ю строчку занял владелец «Челси» Роман Абрамович ($ 11,3 млрд). На 17-е место поставили владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева ($ 6,6 млрд).

Совладелец «Спартака» Леонид Федун занял 20-е место в топе ($ 6,3 млрд), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий — 29-е ($ 3,4 млрд). На 184-й строчке оказался президент РФС Александр Дюков ($ 500 млн).

Самые богатые футбольные олигархи списка «Форбс» и их деньги: Федун, Абрамович, Галицкий
Но больше всё равно не у них, а у главы попечительского совета РФС.
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