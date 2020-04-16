Радимов: по одному каналу Барановская, по другому — Аршавин. На чём остановиться?
Тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов спросил пользователей «Твиттера», какую телепередачу ему посмотреть — с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным или с его бывшей женой Юлией Барановской.
"[Блин], по одному каналу Барановская, по другому — Аршавин… На чём остановиться?", — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
«Экран в экране? Вопрос только кто в ком?» — спросил его один из пользователей.
«Хорошая идея», — согласился Радимов.
Ранее Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить. Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Владислав Радимов: надо объединять чемпионаты России и Беларуси
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