Евсеев: люди скучают без футбола, и надо использовать любую возможность поговорить о нём

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что он готов общаться на футбольные темы со всеми желающими.
«Во время карантина несколько раз давал интервью. Да и не только я, другие тренеры и игроки сейчас общаются с прессой гораздо чаще, чем в обычное время. Люди скучают без футбола, и надо использовать любую возможность поговорить о нём. Говорил со своими знакомыми об этом, и все мы считаем, что хороших футбольных интервью мало. Как и статей. Хочется, чтобы их было больше. Интересно говорить о тактике, о статистике, об игровых ситуациях. А не о бытовых или житейских вопросах. Отвечаешь, конечно. Но всё равно ждёшь, что тебя будут спрашивать о другом, о футбольном. Постоянно ждёшь конкретных футбольных вопросов.
Мы ведь всё равно в одной лодке — журналисты и тренеры, игроки. Нам есть о чём рассказать. Спрашивайте, мы открыты для общения», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 16 апреля 2020
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