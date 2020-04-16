Доктор Лю: имбирь помогает не болеть. В России этим воспользовались и подняли цены

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал, что футболисты команды до сих пор обращаются к нему за советами.

«Добавляйте имбирь в чай, это поможет не болеть. Очень плохо, что люди воспользовались этим и подняли цены. Я сам видел, как его продавали за 2500 рублей, это нехорошо. Каждый день цены поднимаются на всё, у людей нет денег, работы. Хотя бы цены на важные продукты оставались на уровне, не поднимались. Нужен серьёзный контроль и штрафы. Как в Китае. Там серьёзные штрафы за повышение цен на продукты, маски, лекарства. Если увидели, звоните в полицию, она на месте выпишет штраф продавцу

Я сижу дома, никуда не хожу. Клиника не работает, в ситуации с коронавирусом я и сам боюсь работать, и клиенты боятся, не ходят. Не дай бог заразиться, самое главное – здоровье. Очень страшно заболеть коронавирусом. Тем более сейчас ограничения в городе. А когда всё закончится, тогда можно будет начать работу. Руки мою спиртом ежедневно, на улице всегда надеваю маску. Но лучше сидеть дома. И пропуск не стал оформлять себе.

Спартаковские футболисты обращаются ко мне, спрашивают советы. Некоторые ребята ко мне ходили ещё в марте. Но называть имён не могу, чтобы у них и у врачей «Спартака» не было проблем. Я рад им помогать.

В Китае ещё не справились с коронавирусом. Те, кто заболел сначала, уже выздоровели, но расслабляться нельзя. Люди вернулись из Америки, Европы, России, у многих нашли заболевание. На северо-востоке Китая, где граница с Россией, строят военные госпитали. В Ухане, откуда пошёл вирус, сейчас уже всё хорошо, слава богу. Надеюсь, так будет и везде", — цитирует Лю «Р-Спорт».