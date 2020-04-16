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Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»

Артём Дзюба порекомендовал 5 сериалов. Среди них «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба порекомендовал пять сериалов, которые можно посмотреть во время карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.

Футболист посоветовал сериалы: «Друзья», «Спартак», «Доктор Хаус», «Настоящая кровь» и «Как я встретил вашу маму», сообщается в официальном «инстаграме» клуба из Санкт-Петербурга.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также он защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Томи» и «Ростова». Действующее соглашение форварда с сине-бело-голубыми истекает предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Артём забил 13 мячей и отдал 10 голевых пасов в 21 матче Российской Премьер-Лиги. В 6 встречах Лиги чемпионов он записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.

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