Блохин: за чем следить в чемпионате Беларуси? Я даже УПЛ до паузы с трудом осиливал

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин заявил, что не следит за чемпионатом Беларуси.



«За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно. Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то (украинскую — прим. „Чемпионата“) премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан», – цитирует Блохина By.tribuna.com.

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 16 апреля, стартует 5-й тур Высшей лиги Беларуси.

В 17:30 мск начнётся матч между «Энергетиком-БГУ» и «Городеей». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом, в 19:30 мск, прозвучит стартовый свисток во встрече минского «Динамо» с «Неманом». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.