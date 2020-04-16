Мостовой: 9 мая поднимем бокалы дома, выпьем за победу, кто-то включит запись парадов
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.
«Согласен с решением перенести парад Победы. Это было предсказуемо. Но 9 мая мы все в домашних условиях поднимем бокалы, выпьем за нашу победу, за ветеранов. Ничего страшного в переносе нет. Кто-то включит запись старых парадов, будут показывать по телевизору. Мы это спокойно переживём. Отпразднуем в спокойной и домашней обстановке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Как сообщил Путин, парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.
Владимир Путин перенёс парад Победы в 2020 году
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