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Михаил Галактионов: верю, что мои ребята способны закрепиться в Европе

Михаил Галактионов: верю, что мои ребята способны закрепиться в Европе
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов заявил, что футболисты сборной U-21 способны закрепиться в европейских клубах.

«Сегодняшнее поколение игроков, уверен, ставит перед собой цель уехать в европейские чемпионаты. Теперь всегда возникает встречный вопрос: хватит ли их уровня для того, чтобы на ребят обратили внимание и смогут ли они себя там проявить? Я в верю в ребят и в то, что они способны закрепиться в Европе.

Если игроку необходимо моё мнение непосредственно о переходе в ту или иную команду, о её игровом стиле и других нюансах, естественно, я его высказываю. Клуб второй восьмёрки РПЛ или крепкая команда среднего европейского первенства? Всё зависит от самого клуба, уровня чемпионата, команды, того, кто работает с ней. Нюансов в такой ситуации очень много.

У каждого поколения своя история, свои герои. Чтобы доказать, что они лучше, тем игрокам, которые пришли сейчас, прежде всего необходимы титулы и победы», — цитирует Галактионова RT.

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