Колосков: язык не поворачивается назвать перенос парада правильным, решение вынужденное

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.
«Решение по поводу переноса парада победы вынужденное. Как могу я, скромный гражданин страны, дискутировать на эту тему с президентом? Он знает больше, чем я. Как говорят, мы не вышли ещё на пик заболеваемости, неизвестно, когда выйдем. Мы только у подножия пирамиды. До этого я имел в виду, что нужно предпринять все решительные меры, чтобы излечить Москву от коронавируса для проведения праздника 9 мая. Сейчас всё ориентировано на то, чтобы справиться с ним. В Москве применяются достаточно жёсткие меры.
Что касается праздника, то зачем проводить его без присущей ему атмосферы? Лучше отложить, тем более у нас есть другие даты, которые напрямую связаны с победой над Германией. Назвать решение президента правильным, конечно, не поворачивается язык, но оно было принято по объективным причинам», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 апреля 2020
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:02
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
18:56
-
18:53
-
18:27
-
18:25
-
18:12
-
17:58
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:13
-
15:54
-
15:44
-
15:19
-
15:18
-
14:34
-
14:21
-
14:04