Колосков: язык не поворачивается назвать перенос парада правильным, решение вынужденное

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение президента Российской Федерации Владимира Путина о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса.

«Решение по поводу переноса парада победы вынужденное. Как могу я, скромный гражданин страны, дискутировать на эту тему с президентом? Он знает больше, чем я. Как говорят, мы не вышли ещё на пик заболеваемости, неизвестно, когда выйдем. Мы только у подножия пирамиды. До этого я имел в виду, что нужно предпринять все решительные меры, чтобы излечить Москву от коронавируса для проведения праздника 9 мая. Сейчас всё ориентировано на то, чтобы справиться с ним. В Москве применяются достаточно жёсткие меры.



Что касается праздника, то зачем проводить его без присущей ему атмосферы? Лучше отложить, тем более у нас есть другие даты, которые напрямую связаны с победой над Германией. Назвать решение президента правильным, конечно, не поворачивается язык, но оно было принято по объективным причинам», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.