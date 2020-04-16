С. Федотов: Слуцкий подкалывал: «Ты, наверное, рокер. В косухе, на мотике гоняешь?»

Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов поделился мнением о бывшем главном тренере «армейцев», наставнике казанского «Рубина» Леониде Слуцком.



«Со временем понял, какой он хороший психолог. К каждому мог найти подход. Не знаю, почему, но меня Леонид Викторович видел в образе рокера. Подкалывал: «Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?».

А я реально Шевчука, Галанина любил. Бывало, сидит в тренажёрке с секундомером и давай напевать что-то: «Федот, знаешь, что за песня?». Я такой: «Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук». Слуцкий смеётся: «Правильно, молодец. Точно рокер!». При том, что я на мотоцикл ни разу в жизни не садился", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.